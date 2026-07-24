市旺成交縮 成交額跌穿3000億 北水追入美團

港股終結束兩連跌，同時重上兩萬五水平，資金流向從晶片股轉移至權重科網股。美團(3690)成為升市火車頭，漲4.3%，單隻股份貢獻恒指約31點，同時獲北水買入逾6億元，百度集團(9888)亦漲2.3%。昨日恒指漲318點，收報25,210點，惟成交額跌穿3,000億元，見逾兩個月最少，至約2,334億元。 恒指昨日高開高走，最高曾見25,267點，並以接近全日高位收市，收報25,210點，升318點。北水大手掃美團，但騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)則分別遭淨賣出15億、11億元，兩隻股份均升逾1%。日前公布獲大股東增持的中國鋁業(2600)則漲6.3%，收報8.63元，為昨日表現最好藍籌股。

不過，隨著資金轉移追捧估值較低的科網龍頭股，昨日半導體股多隻股份向下，華虹宏力(1347)及天數智芯(9903)同挫逾7%，兆易創新(3986)則插4.2%。 新股方面，新股「巨無霸」中際旭創(3308)昨日為第二天招股，綜合券商數據，暫錄得孖展約272億元，以公開發售集資額55.04億元計，超額認購3.95倍。 財經事務及庫務局長許正宇昨日結束馬來西訪問行程，香港證監會及馬來西亞證監會簽署合作諒解備忘錄，該備忘錄列明基金互認和股票跨市場上市的框架。同時，會計及財務匯報局與馬來西亞證監會也簽署了合作諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係，以加強香港與馬來西亞就審計監督和財務報告合規方面的跨境監管合作，從而更有效保障投資者和提升公眾對審計及財務報告的信心。

馬企可申請赴港第二上市 此外，馬來西亞交易所在儀式上獲頒發證書，以確認其已成為港交所的認可證券交易所，意味着在馬來西亞交易所主巿場主要上巿的公司可以在香港申請第二上巿。