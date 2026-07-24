am智庫｜譚新強：美股升如永動鯊魚 港勿忽視教育文化軟實力

美國迎來建國250周年，華爾街股市以亮麗升勢鳴放「金融煙花」慶賀。道指早前突破高位之際，聯儲局主席人事交接亦誘發市場對息口的劇烈討論。面對中美AI博弈，中環資產管理董事總經理譚新強接受本報專訪時，形容美股如「鯊魚」一樣，只能持續向上，儘管美國內部政治與意識形態極度分裂，但跨黨派唯一的共識就是全力推進科技與商業發展。

沃什難以貫徹縮表減息言論 市場焦點集中於聯儲局新任主席沃什上台後的政策走向，此前一度押注下半年可能加息多次以壓抑通脹，但譚新強認為能否維持政策獨立性仍屬未知之數，且其政策主張受政治現實約束極大。 他坦言要擔任聯儲局主席一職，其實最需要是頂級宏觀經濟學家，但沃什與上任鮑威爾的背景偏向政商網絡非學術專家，而前者過往高調喊出「縮表(縮減資產負債表)」同時減息等言論，在實際操作中難以貫徹，又預期下半年息率將維持不變。

譚新強直言美股之所以能突破政治陰霾，核心在於美國社會與資本市場的特殊韌性。他相信美國的經濟、科技與金融市場「永遠不可以停下來」，而美股市場具足夠深度與資金輪動，令指數能不斷尋求新高。

記憶體板塊面臨兩大挑戰 談及推動美股及全球科技股的核心引擎，譚新強形容，當前全球科技巨頭正陷入一場「造神競賽」，因全球AI相關的資本開支，遠多於當年人類登上月球、研製原子彈或攻克癌症所花費，正因人類渴望造出比己更聰明的存在，讓所有科技巨頭都不敢輕易退出這場競賽。 在這一波狂潮中，硬體特別是記憶體與儲存晶片成為最大受益者，美光、SK海力士及三星等估值被大幅拉動。然而，譚新強提醒投資者，記憶體板塊正面臨兩大挑戰。

首先是「傳統周期性」的心理障礙。市場傳統觀念一直將記憶體視為高度周期性的大宗商品，擔心供過於求時企業會陷入虧損，因而給予極低的市盈率，市場仍需時間消化「這次不一樣」的投資邏輯轉變。 第二個挑戰是「中國產能衝擊」。他指出過去中國企業在電動車、光伏等領域展現出強大供應鏈實力，若中資與產能湧入半導體與記憶體領域，將對全球產業利潤構成顯著壓力。但長遠而言，中國產能的補充亦有助打破全球AI供應鏈產能瓶頸。

科創之外聚焦教育文化軟實力 另邊廂，面對香港即將推出「五年規劃」，及未來北部都會區的建設發展，香港應如何擺脫對傳統房地產的過度依賴？譚新強認為，本港在高科技製造業的優勢不明顯，而鄰近的深圳擁有無可比擬地緣與資源優勢。 相反，香港教育產業近年發展得最成功，屬質與量增長最快領域。本身香港的大學排名享譽全球，在當前地緣政治環境下，大量內地及海外優秀學生選擇來港求學。若北部都會區能劃撥地皮擴建大學城，將教育發展為核心產業，收益或不可估量。

此外，身兼多元創作人的譚新強亦親力親為推動本港文化建設，其自編跨界原創歌劇《蔽月無眠》將於10月在東九龍文化中心首演。他指出中國的「十五五」規劃明確定位香港為中西文化交流中心，因此香港需要有屬於自己的文化產業。