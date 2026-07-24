陳茂波：香港可擔當「超級轉換器」　協助國家標準出海

財政司司長陳茂波表示，香港作為國際城市，與國際標準完全銜接，亦具品牌效應。有中東夥伴曾向他表示，通過本港審批的事物，當地亦會通過審批。他認為，本港可作為「超級轉換器」，助力國家標準出海，讓外地加深認識國家的創科技術。本港經濟方面，陳茂波指中東戰事影響供應鏈，帶來不確定性，預計年底通脹率升至2%左右，但仍相對可控。
預計年底通脹率升至2% 仍可控
陳茂波接受港台節目訪問時以鋼鐵為例子，說國家不少標準相當好，屬全球最領先。他認為，本港可助力國家標準出海，讓外地加深認識國家的創科技術，本港發展局有進行相關工作，相信本港除擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，亦是「超級轉換器」。
陳茂波指本港零售銷售已連續13個月按年上升，餐飲業面對較大挑戰，但已穩定下來，過去數月已錄得1%左右的升幅。他說，消費模式和要求已經轉變，特區政府會盡量幫助業界升級轉型，零售業可利用人工智能更好追蹤消費模式轉變，以創新產品。
他又表示，中東戰事影響供應鏈，帶來不確定性，預計本港下半年通脹會上升，但總體可控，預計年底通脹率升至2%左右，仍相對可控。針對與能源相關較敏感行業，特區政府推出支援措施，並會密切留意變化，快速回應。陳茂波鼓勵年輕人關注綠色轉型，亦寄語要多認識包括人工智能等創科使用，認為有助在不同崗位發展。