陳茂波：香港可擔當「超級轉換器」　協助國家標準出海

財政司司長陳茂波表示，香港作為國際城市，與國際標準完全銜接，亦具品牌效應。有中東夥伴曾向他表示，通過本港審批的事物，當地亦會通過審批。他認為，本港可作為「超級轉換器」，助力國家標準出海，讓外地加深認識國家的創科技術。本港經濟方面，陳茂波指中東戰事影響供應鏈，帶來不確定性，預計年底通脹率升至2%左右，但仍相對可控。

預計年底通脹率升至2% 仍可控

陳茂波接受港台節目訪問時以鋼鐵為例子，說國家不少標準相當好，屬全球最領先。他認為，本港可助力國家標準出海，讓外地加深認識國家的創科技術，本港發展局有進行相關工作，相信本港除擔當「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，亦是「超級轉換器」。