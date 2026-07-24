FM財自 | 逆向思考：匯控隨時高位見頂？

過去兩天市場突然多了匯控再漲的聲音。(資料圖片)

美股隔夜驚現單邊下挫，除了加關稅議題再度發酵引發供應鏈擔憂外，科技巨頭特斯拉(Tesla)與Google(Alphabet)公佈業績後股價雙雙重挫，直接重創市場信心。另外加息陰霾再起，金價回跌，美股三大指數大幅重挫，港股兩大龍頭騰訊(0700)與阿里巴巴(9988)近期同樣面臨壞消息與大市回吐雙重夾擊。昨天恒指才升破6月份以來這波反彈浪的浪頂，今天即迎來下挫，不過恒指未跌破10天線前，難言轉勢。

交易非跟隨新聞標題而起舞

另外，匯控(0005)近日在好消息及大行唱好的情況下升破歷史新高，過去兩天市場突然多了些匯控再漲的聲音，筆者卻反認為有可能是一個見頂轉勢訊號的開始。因為匯控連續兩天gap up破頂，今天回落，以圖論圖，若下周未能升回昨天的低位附近，匯控升浪隨時告終。

以投機的角度看，今天作空入市與止蝕位的距離，只有不到兩元，值得小試，完稿時匯控股價在159.8元附近。

交易講求的是周期與風控，而不是跟隨新聞標題而起舞，善用期權與分注細注控倉，應對市場不定的風向。