周大福人壽｜超越保險的價值　從一張保單到一個生態圈的協同

今時今日，大眾對保險的期望，已從單純的風險管理，延伸至人生的規劃與陪伴。客戶更關心的是：在健康歲月，是否已為他們未雨綢繆；在人生受挫之際，能否提供充足的資源與保障；在規劃財富延續之時，會否給予專業而周全的支援。周大福人壽透過「守護每個《我的志願》」品牌宣傳活動，重新演繹保險的意義，不止於提供保障，更在於守護每一個夢想與人生志向。這份超越保險的價值，源自集團強大的生態圈實力，讓客戶在人生旅程中獲得更多元、更貼心的支持。

作為周大福企業成員，集團業務涵蓋珠寶、酒店、醫療、教育、地產等多元領域，讓我們能夠整合集團資源，提供遠超傳統保險範疇的服務。當客戶計劃送子女到海外升學，周大福人壽不僅可協助規劃教育基金，更可善用集團的國際網絡提供升學諮詢；對於重視健康管理的客戶，我們亦可連結集團醫療資源，安排全面健康檢查；而嚮往豐盛第二人生的退休客戶，我們亦可結合酒店與休閒業務，打造專屬而尊尚的生活體驗。

是次宣傳片正正體現了集團生態圈的價值：生活、成長、健康、財富四大支柱環環相扣，並透過集團跨產業協作，為客戶人生不同階段提供全方位支持。保險的本質是信任，而信任源於實力。當客戶看見我們的資源遠超保險本身，便更放心將人生不同階段的重要規劃託付予周大福人壽。