南韓世紀離婚案 SK董事長崔泰源判分50億港元身家予前妻

南韓SK海力士母企、SK集團董事長崔泰源與南韓前總統盧泰愚之女盧素英的「世紀離婚案」經歷近9年訴訟及重審，上訴法院今日(24日)裁定，65歲的崔泰源需要向同齡的前妻盧素英支付9440億韓元（約50.51億港元）作為離婚財產分割分配。若判決最終生效，將為南韓史上金額最高的離婚案。崔泰源法律團隊將審視法院判詞後才決定是否上訴。 南韓傳媒指，這宗離婚官司因牽涉財閥、政治家族、婚外情與巨額財產，牽動SK集團股權布局與南韓財閥家族的權力版圖，形容為「比韓劇更精彩」。

受惠人工智能帶動高頻寬記憶體芯片的需求，SK海力士股價水漲船高，令盧泰源身家也暴漲。根據彭博億萬富豪指數，崔泰源的身價約為56億美元(約440億港元)，淨資產在過去一年中翻了一倍以上。法院指，為確保婚後財產公平分配，崔泰源所持股票價值的急劇增長必須納入處置考量，同時也承認部分增值歸功於他對公司的經營管理。法院尚未釐定上述鉅款將以現金還是股票形式支付。 10年前稱與盧素英婚姻破裂 崔泰源於1988年與盧素英結婚，兩人一度被視為南韓政商聯姻代表，婚禮更被稱為「世紀婚禮」，兩人育有三名子女。2015年，崔泰源公開透露自己與盧素英長年感情不睦，與另一名女性育有一女，令兩人關係開始公開走向破裂。

崔泰源隨後於2017年7月向法院申請離婚調解，但協商失敗，並於2018年轉入正式訴訟，原本不願離婚的盧素英則於2019年12月改變態度反訴離婚，要求「分身家」，雙方正式展開多年訴訟攻防。 盧素英最初要求獲分崔泰源一半財產，絕大部分是SK集團控股公司的股票。一審法庭2022年12月判處崔泰源向盧素英支付1億韓元精神損害撫慰金和665億韓元財產分割款。二審法庭於2024年判處崔泰源向盧素英支付20億韓元精神損害撫慰金，並分割1.38萬億韓元財產。去年10月，最高法院裁定將財產分割部分發回二審重申，但判決准許雙方離婚。