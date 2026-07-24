騰訊主管曬320萬年終獎洩密 即時炒魷永不錄用

內媒報道，騰訊日前發佈內部通報，微信事業群一名專案組負責人葉某，因洩露公司敏感訊息，觸犯「騰訊高壓線」中有關資訊安全及洩漏機密的規定，遭公司辭退並列入黑名單，永不錄用。(網上圖片)

內媒報道，騰訊日前發佈內部通報，微信事業群一名專案組負責人葉某，因洩露公司敏感訊息，觸犯「騰訊高壓線」中有關資訊安全及洩漏機密的規定，遭公司辭退並列入黑名單，永不錄用。

社交平台早前瘋傳一張薪酬截圖。截圖顯示，葉某的年終激勵總額接近320萬元人民幣（下同），當中包括82萬元現金及235萬元股票激勵。由於該截圖有騰訊內部浮水印，隨即引發薪資洩密爭議。(網上圖片)

社交平台早前瘋傳一張薪酬截圖。截圖顯示，葉某的年終激勵總額接近320萬元人民幣（下同），當中包括82萬元現金及235萬元股票激勵。由於該截圖有騰訊內部浮水印，隨即引發薪資洩密爭議。這類薪酬明細往往被騰訊劃定為高等級內部敏感信息，嚴禁以任何形式截圖、轉發、對外分享。風波發酵後，葉某的內部會議日程被清空，引發公司及業界猜測其已觸發公司違規預警。

騰訊反舞弊調查部通報指，葉某在任職期間，將公司敏感資訊傳送給外部人員，導致相關資訊外洩至外部平台，在公司內外造成嚴重不良影響，其行為已觸犯「騰訊高壓線」第三條「資訊安全違規及洩漏機密」，當中涵蓋洩漏或打聽薪資，以及故意或不當操作導致公司內部敏感資訊外洩等行為。葉某已遭公司辭退並列入黑名單，永不錄用。