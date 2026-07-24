數碼通10.9終止3G服務 通訊局：受影響客戶佔比甚低

數碼通電訊有限公司（SmarTone) 宣布，經全面及審慎評估後，將於10月9日終止3G流動通訊服務，集中資源推動5G及新一代網絡技術發展，通訊局已批准是次申請。 僅佔流動通訊客戶總數約百分之一 數碼通指隨著5G服務日趨普及，截至6月使用3G網絡服務的客戶人數持續下降，僅佔公司流動通訊客戶總數約百分之一。為協助3G客戶有充足時間準備，SmarTone去年起已主動通知相關客戶有關安排，並發出短訊提醒，協助及早檢查是否需要更換電話智能卡或升級手機及裝置。SmarTone亦主動提供簡便的升級流程及多元化支援，包括免費電話智能卡更換服務、流動服務計劃及智能裝置升級優惠，並設有網上簡易指引，協助客戶於支援4G或5G的手機上完成相關網絡設定，讓轉換過程更簡單順暢。同時，SmarTone亦會透過門市及24小時客戶服務熱線加強支援，解答受影響客戶的查詢。對於長者及較不熟悉科技的客戶，會主動通過不同的渠道提供額外協助及指引；務如部分長者客戶未能有效接收短訊提示，客戶服務團隊亦會適時主動致電跟進，提醒相關安排並提供所需支援，協助他們過渡至新一代流動服務。

通訊事務管理局辦公室宣布，通訊局已就數碼通申請10月9日終止提供3G服務給予事先同意。通訊局根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條批准是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括受影響客戶（包括仍然使用3G手機／裝置以及只支援舊版本VoLTE（註）技術的較舊型號4G手機／裝置的客戶）所佔比例甚低，而數碼通已準備為受影響客戶提供支援服務（例如更換手機／裝置的優惠方案），並將會為選擇不更換手機／裝置而不繼續使用服務的客戶作出合理的終止服務安排，及充分提前通知他們和提供客戶服務支援。另外，通訊局已要求數碼通須於預定的服務終止日期前繼續維持令人滿意的3G服務。

通訊局指現時全球的流動服務以4G及5G為主流，香港超過九成九的流動服務用戶現時已在享用4G或5G技術所帶來的流動服務體驗。因應客戶對更先進流動服務的持續需求，營辦商終止提供3G服務符合國際的發展趨勢，並將可重新調配騰出的無線電頻譜，集中資源支援新一代的流動技術。