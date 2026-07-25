輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳24日啟用個人X帳號，有網友在底下貼出他2004年登上雜誌封面的模樣，驚呼「怎麼越來越年輕」。
各國共同參與建構AI
黃仁勳在帖文中指出，人工智能將深刻改變各產業格局，並驅動全球每家企業的發展軌跡，這場變革需由世界各國共同參與建構。他強調，全球市場應同時擁抱前沿封閉模型與前沿開放模型，兩者並行發展才能形成完整生態。
黃仁勳特別強調開放模型的多重價值，指其不僅能強化AI系統的安全性與網絡安全防護，更能加速技術創新在全球範圍內的擴散，促進各國在人工智能領域的自主發展能力。
「現在比以前酷好多」
值得關注的是，黃仁勳這則首篇帖文在網絡社群引發另一波話題。有網友在留言區貼出黃仁勳2004年刊登在雜誌封面上的舊照，並提問：「老黃，三十年了，還有甚麼事是你每天早上醒來會緊張的？」從網友翻出的照片可見，黃仁勳年輕時對比現在的模樣差很大，網友們看到紛紛驚呼：「越來越年輕」、「現在比以前酷好多」，掀起一股懷舊與讚嘆的風潮。
這次黃仁勳在X平台的首次亮相，不僅成功傳達輝達對開源AI的願景立場，更因為網友的創意互動，意外成為兼具話題性與人氣的社群事件。
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