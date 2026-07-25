輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳24日啟用個人X帳號，有網友在底下貼出他2004年登上雜誌封面的模樣，驚呼「怎麼越來越年輕」。

各國共同參與建構AI

黃仁勳在帖文中指出，人工智能將深刻改變各產業格局，並驅動全球每家企業的發展軌跡，這場變革需由世界各國共同參與建構。他強調，全球市場應同時擁抱前沿封閉模型與前沿開放模型，兩者並行發展才能形成完整生態。

黃仁勳特別強調開放模型的多重價值，指其不僅能強化AI系統的安全性與網絡安全防護，更能加速技術創新在全球範圍內的擴散，促進各國在人工智能領域的自主發展能力。