恒生指數升243點　重上兩萬五　小米升逾7%(更新)

美國暫停對伊朗長達近兩周的襲擊，伊朗亦暫停反擊，美股上周五個別發展。恒指上周五（24日）跌247點後，今日（27日）輕微高開30點，報24,993點。恒指高開後，曾略為回軟，低見24,938點後，在內地公布6月工業利潤按年增長逾15%後，大市重拾升勢並重上兩萬五，半日升203點，報25,166點。恒指午後走勢維持向上，甚至升穿早市高位，最多升313點，高見25,276點，最終升243點，報25,207點，成交2,105億元。國指升94點，報8,365點；科指升72點，報4,702點。

中國記憶體晶片龍頭長鑫科技（滬：688825）今日在科創板首掛，股價暫升逾4.6倍，直接持股的小米（1810）、騰訊（700）、阿里巴巴（9988）都造好，騰訊升1.93%，報443元；阿里巴巴升0.91%，報111元；小米升7.34%，報28.68元。