月之暗面開放公眾使用Kimi K3

月之暗面正式開放其旗艦人工智能（AI）模型Kimi K3供公眾使用，該模型擁有2.8萬億參數，並擁有100萬詞元（token）上下文窗口，亦是全球最大開源的開源權重（open-weight）模型。

Kimi K3定價方面，每100萬tokens快取命中的輸入價為2元（人民幣，下同），快取未命中的輸入價格為20元，輸出價100元，上下文窗口約104.86萬tokens。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾公開讚揚Kimi K3「令人印象深刻」（Impressive），之後馬斯克在社交媒體上宣布，旗下2萬億參數新AI模型即將完成訓練，稱其「有可能超越Kimi」。月之暗面官方微博隨即回應，「歡迎加入2萬億+俱樂部」。