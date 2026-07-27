月之暗面開放公眾使用Kimi K3

月之暗面正式開放其旗艦人工智能（AI）模型Kimi K3供公眾使用，該模型擁有2.8萬億參數，並擁有100萬詞元（token）上下文窗口，亦是全球最大開源的開源權重（open-weight）模型。
Kimi K3定價方面，每100萬tokens快取命中的輸入價為2元（人民幣，下同），快取未命中的輸入價格為20元，輸出價100元，上下文窗口約104.86萬tokens。
SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾公開讚揚Kimi K3「令人印象深刻」（Impressive），之後馬斯克在社交媒體上宣布，旗下2萬億參數新AI模型即將完成訓練，稱其「有可能超越Kimi」。月之暗面官方微博隨即回應，「歡迎加入2萬億+俱樂部」。
不過，美國白宮科技政策辦公室主席克拉齊奧斯（Michael Kratsios）早前表示，根據掌握的情報顯示，月之暗面通過「蒸餾」Anthropic最先進的AI模型Fable，藉此開發其最新K3模型，並已獲得先進的英偉達（Nvidia）AI晶片。另外，美國財長貝森特（Scott Bessent）亦在社交媒體表示，正考慮將月之暗面列入制裁名單。
Our 2T model, which is better than our 1.5T in every way, will finish initial training next week. It might be able to exceed Kimi, but with speed and token efficiency close to our 1.5T (aka Grok 4.5).— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2026