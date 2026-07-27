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出版：2026-Jul-27 12:59
更新：2026-Jul-27 12:59

月之暗面開放公眾使用Kimi K3

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月之暗面正式開放其旗艦AI模型Kimi K3供公眾使用。(資料圖片/路透社)

月之暗面正式開放其旗艦AI模型Kimi K3供公眾使用。(資料圖片/路透社)

月之暗面正式開放其旗艦人工智能（AI）模型Kimi K3供公眾使用，該模型擁有2.8萬億參數，並擁有100萬詞元（token）上下文窗口，亦是全球最大開源的開源權重（open-weight）模型。

Kimi K3定價方面，每100萬tokens快取命中的輸入價為2元（人民幣，下同），快取未命中的輸入價格為20元，輸出價100元，上下文窗口約104.86萬tokens。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾公開讚揚Kimi K3「令人印象深刻」（Impressive），之後馬斯克在社交媒體上宣布，旗下2萬億參數新AI模型即將完成訓練，稱其「有可能超越Kimi」。月之暗面官方微博隨即回應，「歡迎加入2萬億+俱樂部」。

月之暗面官方微博隨即回應，「歡迎加入2萬億+俱樂部」。(IT之家)

月之暗面官方微博隨即回應，「歡迎加入2萬億+俱樂部」。(IT之家)

不過，美國白宮科技政策辦公室主席克拉齊奧斯（Michael Kratsios）早前表示，根據掌握的情報顯示，月之暗面通過「蒸餾」Anthropic最先進的AI模型Fable，藉此開發其最新K3模型，並已獲得先進的英偉達（Nvidia）AI晶片。另外，美國財長貝森特（Scott Bessent）亦在社交媒體表示，正考慮將月之暗面列入制裁名單。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg

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