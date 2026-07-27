施政報告2026｜羅兵咸永道倡推行「回流計劃」　打造北部都會區成為國際創科中心

羅兵咸永道會計師事務所就香港首份五年規劃及施政報告，向政府提交建議書，包括積極引入人才，建設香港創科生態圈等。 羅兵咸永道今日舉行記者會，發布《把握香港下一輪增長機遇：雙重變局時代下的策略定位》建議報告。羅兵咸永道管理合夥人李尚義指出，香港正處於關鍵轉折期，全球經濟正受到兩股結構性力量重塑：一是地緣政治及經濟格局重整，二是人工智能迅速發展。香港可發揮內聯外通的獨特優勢，提升其作為國際金融中心、全球創新科技樞紐等地位。

推行回流計劃吸引人才 對於政府正積極發展北部都會區，羅兵咸永道網絡安全、數據及科技風險諮詢主管合夥人吳冠豪認同北部都會區是難得的發展機遇。他認為大學城可建設為綜合的創新生態系統，匯聚科研、人才、產業合作及成果轉化。同時，他建議推行「扎根、招才、躍升」策略，涵蓋稅務優惠、人才引進、回流計劃等措施，以聚焦標桿研發企業、吸引人才及開拓本地科研職位。他亦提倡為數碼、創意及人工智能驅動行業的「個人創業者」及早期創辦人建立專屬支援機制。

擴大強積金投資選擇 資產及財富管理方面，羅兵咸永道資產及財富管理行業主管合夥人關維端建議，政府擴大對人民幣計價金融產品的稅務及財政優惠，例如提供稅務豁免及下調稅率，並探討提高跨境理財通的產品範圍及投資額度，以促進更多跨境投資。關維端還認為可以擴大強積金在長期投資的作用，例如容許部分用以投資私募基金、基建基金等。