日本人氣雜貨店LOFT回歸本港 旺角MOKO限定店8月下旬開業

多個日本知名零售品牌近年相繼落戶香港，本港零售市場再有新動向。YAICHI集團今日（27日）宣布，日本人氣雜貨品牌LOFT，將於36年後再度登陸進駐香港，將於8月下旬在旺角新世紀廣場（MOKO）1樓成立為期一年的期間限定店。

YAICHI指，今次LOFT「回流」香港，將聚焦五大核心品類，包括健康與美妝產品，涵蓋日本美妝及護膚品、個人沐浴護理及男士護髮產品等；創意家居生活以點綴餐桌的精緻餐具為主打，並匯聚藤枝香薰、線香等提升生活質感的居家雜貨；嚴選源自日本各地的優質食品與土產，涵蓋限定零食、京都抹茶、手工啤酒以及提升料理質感的道地調味料等；趣味設計文具、潮流貼紙、及日本高品質筆記本等；隨季節更迭推陳出新的新奇佳品、人氣IP周邊商品及「盲盒」玩具、日本設計飾品，亦有融入在地元素的日系禮品。目前，LOFT正招募全職售貨員，月薪介乎1.5萬至1.6萬。

視乎市場反應研續期

創立於1987年的LOFT，是日本最具代表性的生活雜貨零售品牌之一。截至2026年2月底，包含特許經營店在內，日本全國共設有183間門市，足跡遍及日本各地。YAICHI集團創始人及主席羅盛昌表示，對許多香港購物者而言，LOFT承載著珍貴的集體回憶，這次回歸是與香港的一次真摯重聚，將視乎市場反應再研究期間限定店續期的可能性。

1990年曾落戶金鐘太古廣場

翻查資料，LOFT於1990年曾落戶金鐘太古廣場，該店一直營運至2011年6月30日才伴隨西武百貨金鐘店一同結業；而1994年亦曾於銅鑼灣柏寧酒店開設門市，惟營運不久後便宣告離場。