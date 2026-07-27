富途推韓股交易 涵蓋逾2700隻股票 可直接用美元交易

繼 4 月率先推出韓股實時行情後，富途證券宣布推出韓股交易服務，涵蓋韓國交易所旗下 KOSPI 主板及 KOSDAQ 創業板超過 2700 隻股票，並提供 KRX 盤前競價時段交易。新服務支援統一購買力機制，用戶無需預先兌換韓元，即可使用帳戶內的美元可用資金買入韓股。此外，平台亦提供多種智能訂單類型，包括支援各種韓股高級訂單及跟蹤止蝕單等。

同時，富途海外獨立品牌 Moomoo 亦同步在新加坡市場推出韓股實股交易服務。該交易服務基於韓國金融委員會（FSC）於去年 11 月發布的《Omnibus Account 指引》，允許境外券商通過綜合賬戶（Omnibus accounts），於合規框架下接入韓股交易。