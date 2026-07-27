香港股票分析師協會: 望能加强投資者教育 樹立審慎理性投資觀

香港股票分析師協會主席鄧聲興致開幕辭時表示，闡明是次峰會旨在加强投資者教育，引導大眾樹立審慎理性且目光長遠的投資觀，強調培育年輕投資者與金融人才對香港國際金融中心長遠發展的關鍵作用。

鄧聲興表示，現時美元避險屬性突出、環球資金偏好流入美國市場，而香港作為全球最大離岸人民幣中心，具備獨特發展機遇，助人民幣國際化。同時建議優化本港集資平台，重新激活創業板功能。鄧聲興稱認同 AI 對金融市場及國際格局的深遠影響，認為晶片、PCB 板塊的短期調整是良好投資時機，看好香港市場未來半年迎來全新投資風口。

郭思治 : 勿以恒生指數走勢決定投資方向 AI 相關股份仍是下半年投資焦點

香港股票分析師協會副主席郭思治分析大市走勢時表示，切勿以恒生指數漲跌定調投資方向，因為多數 AI 相關股份並非恒指成份股。港股今年呈先高後低走勢，年内指數累計跌幅相對仍偏細，對後市整體保持謹慎態度。郭思治強調，近期 AI 相關股份及 ETF 因去槓桿、惡性斬倉大幅回落，但行業基本因素穩固，相關產品需求可維持至明年年底，是下半年核心投資焦點。

香港股票分析師協會永遠榮譽會長藺常念在會上亦分享了ETF 投資心得及投資策略，認為晶片行業基本因素優異，記憶體產業毛利率較高，長線具備反彈空間，建議投資者按自身需求選擇策略，追求高彈性的投資者可布局相關晶片 ETF，偏好穩定收益的投資者可選擇美股備兌期權收息產品，惟需留意入價風險及股價下行帶來的虧損壓力。