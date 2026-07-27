耀才證券遭證監會譴責兼罰款280萬　涉缺失內部監控可疑交易

證監會譴責耀才證券(香港)有限公司並處以罰款280萬元，因該公司沒有實施充足而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客戶進行的清洗交易。

證監會調查發現，於2023年11月1日至2025年9月13日期間，由於耀才的內部監控措施不足，導致615個客戶賬戶執行了1,021對涉及736隻股票及權證的清洗交易。

耀才監控力度仍不足 主要依賴人手介入

證監會又發現，由於耀才在2024年3月前主要依賴交易後監察及人手審查，來識別可疑交易活動，客戶因而得以在被偵測前進行清洗交易。儘管耀才於2024年3月引入交易前攔截安排，但監控力度仍然不足，因新安排依賴人手介入，而非自動化監控來防止清洗交易，而其以人手主導的阻截機制，僅在再次偵測到清洗交易後方會被觸發。