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出版：2026-Jul-27 17:14
更新：2026-Jul-27 17:14

耀才證券遭證監會譴責兼罰款280萬　涉缺失內部監控可疑交易

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證監會譴責耀才證券並處以罰款280萬元。(資料圖片)

證監會譴責耀才證券並處以罰款280萬元。(資料圖片)

證監會譴責耀才證券(香港)有限公司並處以罰款280萬元，因該公司沒有實施充足而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客戶進行的清洗交易。

證監會調查發現，於2023年11月1日至2025年9月13日期間，由於耀才的內部監控措施不足，導致615個客戶賬戶執行了1,021對涉及736隻股票及權證的清洗交易。

耀才監控力度仍不足　主要依賴人手介入

證監會又發現，由於耀才在2024年3月前主要依賴交易後監察及人手審查，來識別可疑交易活動，客戶因而得以在被偵測前進行清洗交易。儘管耀才於2024年3月引入交易前攔截安排，但監控力度仍然不足，因新安排依賴人手介入，而非自動化監控來防止清洗交易，而其以人手主導的阻截機制，僅在再次偵測到清洗交易後方會被觸發。

另外，單日內同一客戶賬戶中的多項清洗交易，會被視為單一事件，故同一交易日內重複發生的失當行為，無法被識別及處理。結果，客戶能夠於單日內不受限制地執行多對清洗交易。

證監會: 耀才沒有盡力確保市場廉潔穩健

證監會認為，耀才未能維持充分而有效的內部監控程序，以監察和偵測由其客戶作出的清洗交易，因而違反《操守準則》，並沒有盡力確保市場廉潔穩健。

證監會表示，在決定採取紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括耀才過去曾多次被識別出其營運存在類似缺失，但每次均未能完全糾正該等缺失；並考慮耀才已採取步驟優化其系統及監控措施，以防止日後再有違規情況發生，並已承諾委聘獨立檢討機構，核實該等優化措施的成效；以及耀才與證監會合作，解決證監會提出的關注事項。

清洗交易是指，不涉及股份實益擁有權任何轉變的交易，即某人從自己手中買入股份。該等交易能在交易活動方面造成虛假或具誤導性的表象，從而扭曲相關股份的實際供求情況。

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