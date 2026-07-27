據報奧迪降低收入預測　受累中國業務惡化及美國關稅影響

據彭博報道，福士（Volkswagen）旗下奧迪（Audi）受累中國市場惡化、美國關稅措施等因素拖累，奧迪將營利率預測下調1個百分點至最低5%，同時將收入預期下調至約580億歐元（約5,180億港元），低於早前630億歐元（約5,630億港元）的預測。

由於中國對豪華車需求減少，同時美國進口關稅推高成本，令汽車製造商持續受壓。對於母公司福士而言，奧迪長期疲弱的業績，威脅到公司獲利來源，因此正着手削減產能並重振利潤，而奧迪集團旗下還包括豪華房車製造商賓利（Bentley）、跑車製造商林寶堅尼（Lamborghini）及電單車製造商杜卡迪（Ducati）等品牌，奧迪在今年上半年營利率為3.8%。奧迪行政總裁Gernot Döllner正透過削減成本及規劃新車型來提升銷量，其中包括推出旗艦級SUV奧迪Q9，其將於第四季在北美及歐洲上市。