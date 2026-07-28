中際旭創傳980元定價 小米領漲 港股升243點

有望成為近7年最大規模的新股，中國光通訊設備製造龍頭中際旭創(3308)昨日截飛。綜合券商數據，該股錄得約719億元孖展，超額認購約12倍，預計本周四(30日)掛牌。另外，港股昨日在科技股帶動下，重上兩萬五水平，三大指數全部收高，其中恒生科技指數升1.57%，小米漲逾7%為昨表現最好藍籌股。 據外電引述消息指，中際旭創已經通知潛在投資者，其香港上市交易的價格將定為每股980元，較招股價格上限1,010元低約3%；定價亦較中際旭創A股上周五收市價折讓約19%。中際旭創發行規模534.1億元，若行使超額配股權可達610億元，為近7年來港股最大IPO。

港股方面，昨日恒指收升243點，收報25,207點，逾兩月來首度收高百天線，惟成交仍保持近日低水平，錄得成交額2105億元，全日北水減倉港股約15.74億元，較上日增加3.7%，為連續第3日流出。藍籌股當中，小米宣布推出全新系列「澎程」兩款智能可變大空間SUV車型，刺激其股價升7.34%，收報28.68元，為表現最佳藍籌；表現最差藍籌為中石油(857)，跌3.53%，收報9.85元。 小米升7%藍籌股最好 個股方面，攜程集團(9961)雖遭內地國家市場監管總局行政處罰近52億元人民幣，惟昨日股價不跌反升逾3%，收報355.6元。花旗表示，整改酒店的要求完全在市場預期之內，且監管部門未對攜程的佣金率和變現模式做出直接限制或指導，應能緩解部分投資者的擔憂，料攜程行業主導地位基本保持穩定。

老鋪黃金(6181)昨日發出盈喜，預期上半年收入約198億至204.5億元人民幣，按年增加約60%至66%，刺激其股價漲5.7%，收報396.4元。