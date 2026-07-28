恒生指數升103點　老鋪黃金跌逾23%(更新)

中東局勢降溫，市傳中國已成功量產國產的深紫外光（DUV）光刻機，晶片股再度受壓，美股個別發展。恒指昨日（27日）升243點、重上兩萬五關口後，今日（28日）高開64點，報25,271點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升233點，高見25,440點，其後升幅逐漸收窄並倒跌，曾跌137點，低見25,069點，半日倒跌28點，報25,178點。大市午後初段仍受壓，走勢反覆，尾市走勢向上，由跌轉升，最終升103點，收報25,310點，成交2,506.33億元。國指升70點，報8,436點；科指升28點，報4,730點。