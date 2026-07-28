恒生指數升103點　老鋪黃金跌逾23%(更新)

中東局勢降溫，市傳中國已成功量產國產的深紫外光（DUV）光刻機，晶片股再度受壓，美股個別發展。恒指昨日（27日）升243點、重上兩萬五關口後，今日（28日）高開64點，報25,271點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升233點，高見25,440點，其後升幅逐漸收窄並倒跌，曾跌137點，低見25,069點，半日倒跌28點，報25,178點。大市午後初段仍受壓，走勢反覆，尾市走勢向上，由跌轉升，最終升103點，收報25,310點，成交2,506.33億元。國指升70點，報8,436點；科指升28點，報4,730點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.95%，報447.2元；美團（3690）升1.12%，報90.3元；京東（9618）升4.11%，報124.1元；阿里巴巴（9988）升0.9%，報112元；百度（9888）跌2.59%，報101.6元；小米（1810）升2.02%，報29.26元；快手（1024）跌0.75%，報42.34元；網易（9999）升4.5%，報199.6元。
晶片股受壓，中芯國際（981）跌2.19%，報69.1元；華虹宏力（1347）跌6.93%，報138.3元。
老鋪黃金（6181）預料半年盈利升逾83%，該股跌23.76%，報302.2元。
滙控（005）跌0.49%，報162元。友邦（1299）跌0.06%，報77.9元。
泡泡瑪特（9992）跌1.45%，報162.8元。