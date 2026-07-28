日本推「大人專屬」玩具反斗城　首日營收狂飆386%

近年「Kidult」市場快速增長，少子化下玩具趨向成年人市場。日本玩具反斗城看準商機，本月中在東京上野丸井百貨開設首間「大人向」門店。開幕前便吸引約100人排隊，首日營收更達原定目標的386%。

這間話題性十足的全新「玩具反斗城」，與傳統主打親子門市不同，完全鎖定成年玩家與收藏族群，目標直指Z世代、千禧世代以及海外觀光客。店內引進各式公仔、模型、角色周邊、盲盒及收藏玩具，打造一個「讓大人也能盡情沉浸興趣」的購物天堂。本月17日開幕當天，還沒到營業時間，門口就已湧現約100名粉絲排隊「朝聖」；首日業績更是衝上原先預估的386%，幾乎是目標的4倍之多。

香港旅客稱「光是找商品就覺得超有趣」

該店店長表示，近年注意到越來越多成年顧客不再「為孩子」購買商品，而是「為自己」購買，他們稱「現在終於可以享受到小時候就想要的東西了」、「這讓我想起了小時候的美好時光」，過去被認為是「小孩子專屬」的玩具，如今逐漸成為居家擺飾，被融入日常生活的一部分。將玩具與收藏融入生活的消費方式，逐漸成為新的生活趨勢。不少消費客均是20多歲至30多歲，有消費能力，進店後均「入手」不少戰利品。一名20多歲女性大讚，自己深受紓壓玩具吸引，看到店內一次發售海量商品感驚喜；來自香港的年輕旅客則表示，有太多喜歡的角色周邊，「光是找商品就覺得超有趣」；另一名原本只是來買指定商品的30多歲男性，最後竟被琳瑯滿目的盲盒深深吸引，忍不住笑稱：「每一款都想帶回家，感覺會忍不住一直瘋狂收集下去！」