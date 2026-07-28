南韓KOSPI指數一度跌至熔斷　累7709瀉逾兩成

據彭博報道，南韓金融服務委員會主席Lee Eog-weon表示，如果最新限制措施未能達到預期效果，當局將準備採取更多措施，來抑制投資者對槓桿ETF的需求，包括對個人投資者設定投資限額。

南韓KOSPI曾重挫逾8%，觸發熔斷機制。SK海力士（韓：000660）低開8.48%，但稍後跌幅擴大逾一成；三星電子（韓：005930）也跌逾一成。連帶本港上市追蹤韓肢股的槓桿ETF（交易所買賣基金）一同向下，截至上午11時15分，XL二南方海力士（7709）急挫27.74%，報39.38元；XL二南三星（7747）則插25.68%，報62元。

報道提及，Lee Eog-weon周二會見業界人士，討論槓桿ETF問題，目前正在考慮的方案，包括要求定期進行強制性線上培訓，如模擬交易課程；將個人對槓桿ETF的投資額度，限制在總投資資產的特定百分比內。

南韓金融服務委員會上周公布，將暫停新的單一股票槓桿交易所交易產品上市，同時將於7月31日把槓桿ETF的最低存款額，從1,000萬韓元（約5.3萬港元）提高至3,000萬韓元（約16萬港元）。