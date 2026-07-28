比亞迪日本推電K-Car　挑戰日本車廠

比亞迪（1211）在周二（28日）於日本推出一款小型電動車，意味比亞迪將在日本的輕型車（K-Car）市場與日本車廠正面競爭。據共同社報道，海外車廠進軍K-Car市場屬罕見。 據比亞迪在社交媒體上資料，入門版Racco的稅前價格214.5萬日元（約10.2萬港元）。據內媒報道，入門版Racco配備22.4kWh電池；高配版則配備35.84kWh電池，按日本WLTC標準計算，入門版續航210公里，高配版320公里，成為日本首款突破300公里的純電K-Car。

Racco全長3,395mm、全寬1,475mm、全高1,800mm，完全符合日本輕型車法規尺寸，以及提供6種車身顏色選擇。相較之下，同為電動K-Car的日產Sakura mini售價約244萬日圓（約11.7萬港元），最大續航里程僅180公里；本田N-ONE e: 售價約270萬日圓（約12.9萬港元），最大續航里程為295公里。 K-Car即日本政府有尺寸限制的小型汽車，其車長不超過3.4米，引擎排氣量不超過660cc。K-Car享有稅務優惠，令這類車在日本極為普及。《金融時報》早前報道指，K-Car在日本去年的銷售額達到180億美元，約佔日本汽車市場的40%。

比亞迪日本社長劉學亮表示，截至本月底，在日本的累計交付量將達1萬輛，目前已在日本設立77個銷售點，其中包括56家官方經銷店。