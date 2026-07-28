FM財自 | 「美國佬搞唔掂」？

韓國KOSPI指數今日大幅下跌，一度跌逾12%，三星電子(005930)、SK海力士(000660)等龍頭於停牌恢復後繼續承壓。港股掛牌的XL二南方海力士(7709)與 XL二南方三星(7747)兩隻槓桿ETF亦跌破7月以來的浪底。

然而，股市永遠遵從市場循環，如何漲上去就如何跌回來。不過市場在本周業績前有些過度恐慌，若然海力士及美國大型科股業績放榜後，若出現狂殺，或許又是晶片與記憶體板塊分注排地價、博短線反彈的機遇。

周一盤前納指期貨一度升逾450點，但開市後升幅瞬間收窄並倒跌低收。幾個月前，市場習慣了美股「逢跌必V彈」，一句「美國佬會搞掂」成為熱話；但進入7月，納指卻變成了「逢高必A」，演變成「美國佬搞唔掂」？這節奏往往就是市場大盤轉勢或加深二次調整的開始。

Option Jack

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