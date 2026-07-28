HKT推出自主開發AI平台HKT.AI 四大功能實現「全民AI」時代

香港電訊(6823)於今日宣布推出一站式綜合AI平台HKT.AI，方便企業及個人客戶在單一、易用的平台使用全球多款主要AI資源，藉以加快AI在香港的普及應用，尤其是協助中小企數碼轉型，推動實現「全民AI」。 HKT.AI讓企業及個人用戶在單一平台上，無縫使用及切換至不同應用程式及工具。平台推出初期提供四個核心功能，包括圖片工作室、寫作工作室、社交內容工作室及協助用戶挑選合適模型的大模型擂台。平台亦設有安全的專屬儲存空間，能自動保存對話紀錄及生成內容，日後亦能輕鬆查閱或重用；同時具備企業級安全保障，保護用戶上載的數據。

個人或商務用戶均能各取所需 HKT.AI平台推出初期設有約二十個預設AI助理，讓用戶輕鬆上手。亦為中小企設有一系列商務AI助理分擔日常工作，如公司申報和協助處理稅務事項的文書生成等。各種AI助理以工作職能分類，方便用戶快速找到如AI自動排班助理、客戶投訴回覆助手等合適工具。 在個人用戶方面，平台亦提供如個人健身教練、星級大廚和命名神器等具趣味和益智性的AI助理。平台稍後亦將逐步增加新功能，包括PPT簡報和影片生成工具等。

香港電訊將為企業及個人用戶提供24小時專屬AI支援熱線及各類培訓和工作坊，亦會為有需要的企業用戶，提供專人平台設置服務。即日起，將邀請特選企業及1O1O客戶率先免費試用HKT.AI。 香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，香港電訊一直積極把握AI發展帶來的契機，隨著集團由傳統電訊服務供應商，升級為面向企業與個人客戶的綜合數據與智能科技推動者，加快推動AI普及應用。 許漢卿補充，自主開發的HKT.AI，將尖端的AI能力匯聚至單一平台，支持實踐香港『全民 AI』願景，並主動對接國家『人工智能+』行動，促進數字經濟及智慧社會發展。