金管局：外匯基金上半年錄1347億收入　香港股票投資錄118億虧損

香港金融管理局於今日公布外匯基金截至2026年6月底未經審計的財務狀況。外匯基金在2026年上半年錄得1,347億港元的投資收入，當中，香港股票投資錄得虧損118億港元，債券投資錄得收益491億港元，其他股票投資錄得收益537億港元。 2026年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.8%，上半年相關費用分別為109億港元及58億港元。2026年6月底外匯基金的總資產為44,636億港元，較2025年底增加3,024億港元，而其累計盈餘為8,627億港元。

余偉文 : 上半年整體金融市場向好 受 AI 投資需求帶動 金管局總裁余偉文表示，市場氣氛於第二季度明顯改善。總結2026年上半年，全球金融市場整體表現大致向好。受人工智能相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高。債券市場方面，由於國際油價曾經急升及供應鏈中斷，市場憂慮美國通脹會上升，美國國債收益率曲線在上半年普遍上移。 余偉文續指，雖然香港股票投資因股市整體下跌而錄得虧損，但其他股票投資表現理想，整體股票投資仍錄得可觀收益。債券投資方面，美元債券收益率維持於較高水平，續為債券組合帶來穩健的利息收入。此外，受匯率變動影響，外匯基金的非港元資產錄得外匯估值上調。

美聯儲政策走向未明 AI 股下半年或會出現調整 余偉文稱，展望下半年，人工智能發展相關的資產價格已顯著上升，有市場人士開始關注相關資產價格會否出現大幅度調整並影響整體市場。另外，余偉文又指出貨幣政策方面，美聯儲政策走向仍取決於當地通脹走勢及就業市場情況；而美聯儲近日減少提供前瞻指引，市場可能對不同數據的公布變得更為敏感。 余偉文指，若地緣政治局勢再度升溫並干擾全球供應鏈及能源價格，也可能加深市場對通脹及利率前景的憂慮。此外，匯率走勢變化頻繁，2026年上半年相關估值上調所帶來的投資收益未必可於下半年持續。

余偉文表示，面對複雜多變的投資環境，會繼續堅守『保本先行、長期增值』的原則，並作出適當的防禦性部署，維持高流動性，持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，令外匯基金能有效維持香港的貨幣及金融穩定。