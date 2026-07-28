蘿蔔快跑夥Lyft及Uber倫敦道路測試　百度本港機場島首日無人駕駛測試暢順

蘿蔔快跑與Freenow的道路測試，將在倫敦西部及西北部的布倫特區進行，車內配備安全員，測試範圍涵蓋市區及郊區等多種駕駛環境。雙方計劃自2027年起向公眾提供服務。Lyft將透過其平台，在歐洲主要市場部署蘿蔔快跑的自動駕駛車輛。同時，蘿蔔快跑也與Uber推進倫敦合作，正啟動相關測試工作，為日後向公眾推出服務奠定基礎。

百度(9888)旗下無人駕駛出行服務平台蘿蔔快跑，今日(28日)與Lyft旗下Freenow及Uber，先後宣布已在倫敦開展道路測試工作。

另外，本港運輸署上周四(23日)宣布，百度旗下北大嶼山機場島測試項目獲批無人駕駛測試，並於昨日(27日)開展無人駕駛測試，為香港首次在公開道路上實現「車內無司機」的自動車測試，被視為香港自動駕駛發展的重要里程碑，同時也是全球右舵左行市場中，首次的無人駕駛自動車測試。香港作為蘿蔔快跑首個右舵市場，倫敦項目將以其在香港累積的測試經驗為基礎。

機場島測試項目首天開展無人駕駛測試，測試運作大致暢順，雨天下亦一樣穩定。運輸署於社交平台發文表示，不論與其他車共用道路、讓路予行人，或按交通燈號停車，自動車同樣遵守道路安全規則。機場島的測試路線涵蓋迴旋處、需要讓路的路口，以至不同時段不同車流等路況，有助收集更多不同數據，為規模化以至商業營運做準備。