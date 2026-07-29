韓股大瀉觸發熔斷 港股三星及海力士槓桿產品插逾26%

美股晶片股重挫，加上有傳內地成功開發國產浸沒式深紫外(DUV)光刻機，引爆全球記憶體市場競爭加劇疑慮，昨韓股受存儲晶片巨頭SK海力士和三星電子同挫逾13%拖累，KOSPI指數大插10.84%，創1998年以來最大單日跌幅。連帶香港槓桿產品，南方兩倍做多海力士(7709)、南方兩倍做多三星電子(7747)同插逾26%。 昨日韓股跌勢更觸發熔斷機制，交易暫停20分鐘，為韓國股市今年以來第8次觸發熔斷機制。台灣及日本股市亦分別挫4.6%、近4%。不過，港股未有受到日韓台股市拖累，在科網股帶動下，恒指收報25310點，升103點，其中網易(9999)、京東集團(9618)為昨日表現最好藍籌股，同漲逾4%。而且，大市成交額昨日有所回升，錄得約2506億元成交。

外圍半導體股持續受壓，港股晶片同受拖累，智譜(2513)插18.5%，收報1042元；天數智芯(9903)及MINIMAX(0100)同挫逾14%。 外電報道，滙控(0005)人力資源及管治總監戴愛蘭(Aileen Taylor)計劃從倫敦遷往香港，外界料這將進一步壯大該公司在亞洲金融中心香港的高級管理團隊。滙控昨日收報162元，跌0.4%。 外匯基金投資收入跌37% 另外，金管局昨日公布，截至6月底外匯基金上半年錄得1,347億元的投資收入，按年跌37%。其中，債券投資收益491億元，按年跌34%，香港股票投資虧損118億元， 其他股票投資收益537億元，非港元資產外匯估值上調343億元，其他投資收益94億元。

金管局總裁余偉文昨表示，隨著中東地緣政治局勢回穩，市場氣氛於第二季度明顯改善。總結今年上半年，受人工智能相關投資需求帶動，半導體及科技硬件板塊表現尤其突出，美國股市及亞太區部分主要市場再創出新高。