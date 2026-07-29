恒生指數升497點　小米升近9%　理想汽車升近一成(更新)

科技股造好，騰訊（700）升4.29%，報466.4元；美團（3690）升2.22%，報92.3元；京東（9618）升1.69%，報126.2元；阿里巴巴（9988）升1.43%，報113.6元；百度（9888）升1.38%，報103元；小米（1810）升8.95%，報31.88元；快手（1024）升1.09%，報42.8元；網易（9999）升1.8%，報203.2元。

晶片股仍未止跌，美股個別發展。恒指昨日（28日）走勢反覆升103點後，今日（29日）高開176點，報25,487點。恒指高開後，大市升幅不斷擴大，半日升346點，報25,657點。大市午後初段升幅縮窄，之後重拾升軌，升穿早市高位，最終升497點，收報25,807點，以接近全日最高點收市，成交3,122.33億元。國指升187點，報8,623點；科指升134點，報4,864點。

記憶體晶片龍頭SK海力士績後股價急挫，韓股曾觸發熔斷機制，相關ETF急插，XL二南方海力士（7709）跌13.99%，報32.7元；XL二南三星（7747）跌3.31%，報59.1元。

晶片股方面，中芯國際（981）跌2.75%，報67.2元；華虹宏力（1347）跌1.09%，報136.8元。

比亞迪（1211）擬下月發布人形機械人，升4.23%，報93.6元。理想汽車（2015）升9.9%，報54.6元；蔚來（9866）升3.57%，報38.3元；小鵬集團（9868）升4.42%，報51.75元；

遭多家大行下調目標價的老鋪黃金（6181），上日挫近兩成半，今日再跌4.83%，報287.6元。