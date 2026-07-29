惠康母企DFI零售集團半年轉賺1.18億美元　中期息派6.2美仙

期內收入41.39億元，按年下跌5.67%。DFI零售集團指，經調整核心盈利1.17億元，按年上升11.43%，同時將全年營運收入增長上調至介乎3%至4%，基本利潤預期亦上調至2.85億元至3.05元。

怡和旗下、惠康及萬寧母公司DFI零售集團於周二（28日）發布，截至6月30日的半年業績，期內盈利1.18億元（美元，下同）、約9.3億港元，而去年同期則為虧損3,760萬元；每股盈利8.76仙，中期股息每股派6.2仙。集團指，主要是健康及美容產品業務保持強勁，以及便利店和家居用品業務恢復，帶動整體業務表現進一步改善。

在健康與美容業務方面，期內銷售額為14億元，按年增長8%；同店銷售增長 6%。集團提及，香港及澳門，萬寧的同店銷售額增長了5%，這主要得益於客單價的提高以及遊客數量增加帶動了旅遊商店銷售額的強勁增長。

便利店業務同店銷售增長2%

至於便利店業務，期內銷售額達12億元，按年升4%；同店銷售增長2%。集團提及在港同店銷售，在連續10個季度下滑後，在今年第2季度恢復成長，主要得益於即食食品和擴大的非食品產品種類，包括限量版收藏品和韓流周邊商品推動。

至於食品業務，集團上半年營業額11億元，按年升1%，當中今年第2季同店銷售恢復正增長，上半年香港食品業務總銷量增長2%。集團提及，若撇除成本分配調整及新加坡食品業務出售影響後，食品業務溢利按年增長27%至1,700萬元。