蘋果美國推「Apple Upgrade」租機計劃　iPhone17月租22.99美元起

蘋果（Apple）與先買後付（BNPL）服務供應商Klarna合作，於周二（28日）美國正式推出租機計劃「Apple Upgrade」，讓消費者以每月17.99美元起（約141港元）租用iPhone 17e等設備。該方案同時覆蓋Apple Watch、iPad及Mac等。

最短租12個月 到期可買斷或升級

根據「Apple Upgrade」安排，iPhone及Apple Watch提供12個月或24個月租期；MacBook、iMac，以及iPad等則可選擇24個月或36個月。月租費用方面，iPhone最低為17.99美元，Apple Watch與iPad最低為11.99（約94港元）美元，Mac則由24.99（約196港元）美元起。當中租金不包含「AppleCare」保養服務，用戶可自行加購。