蘋果美國推「Apple Upgrade」租機計劃　iPhone17月租22.99美元起

蘋果（Apple）與先買後付（BNPL）服務供應商Klarna合作，於周二（28日）美國正式推出租機計劃「Apple Upgrade」，讓消費者以每月17.99美元起（約141港元）租用iPhone 17e等設備。該方案同時覆蓋Apple Watch、iPad及Mac等。
最短租12個月 到期可買斷或升級
根據「Apple Upgrade」安排，iPhone及Apple Watch提供12個月或24個月租期；MacBook、iMac，以及iPad等則可選擇24個月或36個月。月租費用方面，iPhone最低為17.99美元，Apple Watch與iPad最低為11.99（約94港元）美元，Mac則由24.99（約196港元）美元起。當中租金不包含「AppleCare」保養服務，用戶可自行加購。
根據蘋果官網，以iPhone 17為例，該機售價最低為799美元（約6,300港元）；而租用24個月iPhone 17，為每月22.99美元（約180港元），合共551.76美元（約4,300港元）；租用12個月為每月32.99美元（約260港元），合共395.88美元（約3,100港元）。
蘋果表示，租賃期滿後，客戶可以選擇升級新一代的設備，也可以付款購買目前租賃的設備，或退還設備並退出計劃。
另外，部分產品未有納入「Apple Upgrade」方案，包括iPhone 16、Apple Watch SE、MacBook Neo、Mac mini及基本款iPad。
據彭博早前報道，蘋果推出「Apple Upgrade」，正值近日部分產品宣布加價，而「Apple Upgrade」是公司為了讓消費者更容易購買高階設備，從而帶動銷量。