渣打半年稅前溢利48億元　宣布10億美元回購　中期息派20.4美仙

渣打集團（2888）公布，截至6月底止上半年業績，除稅前溢利48億元（美元，下同），按年增加9%；經調整淨利息收入升逾4%至57億美元；非利息收入上升逾8%，升至59億美元；每股盈利按年增加17%至151.6仙，中期息增加66%至每股派20.4美仙。

行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團在上半年創下業績紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長，凸顯了獨特的國際網絡優勢以及嚴謹執行策略的能力。客戶繼續透過集團在全球多個最具活力的市場進行貿易、投資及財富流動。

集團第二季除稅前溢利增加2%至23億元；經營收入上升3%至57億元，經營支出大致持平，倘撇除南韓股票掛鈎證券投資組合的撥備撥回7,400萬元的重大項目，則上升3%；有形股東權益回報為17.9%，按年大致持平。

集團上半年信貸減值支出4.46億元，按年增加33%，其中2.96億元來自財富管理及零售銀行業務，1.5億元來自企業及投資銀行業務，主要是中東衝突有關的一般額外撥加。