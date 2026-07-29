貿發局: 內地企業以馬來西亞為拓展焦點 下月吉隆坡舉行論壇及展覽

香港貿易發展局於今日公布最新調查結果及馬來西亞市場分析，結果顯示，東盟已成為內地企業國際化發展的焦點，馬來西亞正逐漸成為區內業務發展及投資的重要目的地。而企業對香港專業服務的需求亦持續強勁。 調查結果顯示，91%受訪的內地企業計劃前往東盟進一步發展，反映東盟地區對企業拓展新市場的重要性持續提升。香港貿發局研究總監龐溟表示，企業不僅着眼於拓展銷售網絡，更積極布局區域供應鏈，投資更高增值的業務，以及探索新興產業的發展機遇，例如人工智能、半導體及新能源等。

83% 有意拓展業務的企業指香港仍是首選 龐溟續指，由於跨市場營運日趨複雜，企業對香港的專業服務需求殷切，進一步鞏固香港作為『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色，協助企業把握東盟以至其他海外市場的發展機遇。 調查顯示，有意前往東盟進一步拓展業務的企業中，有83%表示計劃利用香港的專業服務，例如法律及會計合規、市場推廣、電子商貿、供應鏈管理、融資及風險管理等方面的支援。凸顯香港作為國際商業樞紐的地位，以及企業拓展海外市場首選服務平台的角色。

馬來西亞受內地企業青睞 以半導體及工業材料為重 調查顯示，在各個東盟市場中，馬來西亞是製造業及服務業企業拓展東盟市場的主要目的地之一，特別吸引從事半導體、工業材料、AI及其他創新產業等領域的企業。 香港貿發局研究部首席經濟師(亞洲及新興市場)胡潔雯指，馬來西亞的競爭優勢來自成熟的工業生態系統、具備專業技能的勞動人口、有競爭力的營商環境，以及推動產業升級的政策方向。香港與馬來西亞的經貿聯繫亦持續深化。2025 年，馬來西亞是香港在東盟成員國中的第三大貿易夥伴。雙邊投資方面，截至 2025 年底，香港是繼新加坡之後馬來西亞第二大外來投資來源地，累計對馬來西亞直接投資（FDI）達 348 億美元。同年，香港對馬來西亞的直接投資淨流入金額亦位居第二，僅次於新加坡。

下月吉隆坡舉行論壇 現場設一對一商務諮詢及配對 香港貿發局將於 8 月 11 日在吉隆坡香格里拉酒店舉辦旗艦海外推廣活動「成就機遇．首選香港」。論壇為期一天，今年論壇將聚焦人民幣國際化、可持續發展及綠色科技創新。香港特別行政區政府商務及經濟發展局局長丘應樺及馬來西亞交通部長陸兆福將擔任開幕典禮的主禮嘉賓。 另外，約 30 家香港專業服務機構及初創企業亦將於展覽區的 Business Support Zone 及InnoVenture Salon 展示旗艦產品及創新方案。現場亦設有一對一商務諮詢及商貿配對活動，協助促成兩地企業的交易及合作。

約 100 名政府官員、商界領袖、創新產業代表、初創企業代表及來自金融、商貿、創新科技、環保服務、媒體及廣告等多個領域的專業服務供應商，亦將赴馬來西亞進行業務考察，透過交流活動及商務配對等發掘合作機遇