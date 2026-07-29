新世界K11升級會員計劃　推鉑金卡級別　旗下商場人流創新高

新世界發展（017）旗下K11集團宣布，將於9月1日起全面升級「KLUB 11」會員計劃，推出全新鉑金卡級別，並呈獻全年逾100項尊屬商戶禮遇。K11香港首席執行官林灝哲表示，集團透過推出全新鉑金卡級別，進一步細分會員層級，深化高端客群經營，並為會員提供更豐富的尊屬禮遇及更個人化的文化零售體驗。

K11集團表示，在2026財政年度，即2025年7月至今年6月期間，K11 MUSEA及K11 Art Mall人流均創歷史新高，帶動會員消費持續增長。當中金卡會員消費額於2026財年錄得雙位數升幅，消費主要集中於餐飲及美妝等類別；黑卡會員規模亦保持穩定增長，消費額較上一財政年度上升逾30%。該客群主要聚焦於國際一線奢侈品牌及珠寶鐘錶類別，帶動K11 MUSEA珠寶鐘錶會員消費額連續12個月錄得增長，多個知名國際奢侈品牌亦連續數月刷新開業以來銷售額紀錄。

K11集團指，是次「KLUB 11」會員計劃升級的重點，包括增設全新鉑金卡會員級別、全面升級會員尊屬禮遇等。當中成為鉑金卡會員，需在過去12個月內，於K11 MUSEA或K11 Art Mall累積消費達20萬元或以上，此級別介乎金卡與黑卡之間。

另外，K11集團提及，K11 MUSEA全新VIP貴賓室亦已於本月投入服務，為會員提供更舒適、更尊尚的專屬服務空間，進一步完善會員體驗。