中期稅前多賺9%創新高 渣打中期息增66% 加碼10億美元回購

渣打集團(2888)昨公布截至6月底止，上半年除稅前溢利47.84億美元(下同)，按年增加9.15%，創新高；每股派中期息20.4美仙，增加66%；集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)於業績報告中稱，啟動新一輪10億美元股份回購。該行預期將使普通股權一級資本比率下降38個基點，而上半年已執行15億元的股份回購。
渣打集團上半年每股盈利按年增17%，至151.6仙。期內，經調整淨利息收入升逾4%，至57億元；非利息收入上升逾8%至59億元。
單計香港地區，上半年收入按年上升近7%至30億元。溫拓思於業績報告中指出，上半年業績破紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長。他又稱，對集團業務日後可持續增長有信心。
對於集團上調收入指引兼大加派息，渣打銀行國際業務總裁洪丕正(圖右二)表示，渣打已由穩定回報，進入複合增長的階段，隨著集團有形股東權益回報(RoTE)及盈利持續增長，能夠用於股東回報的資金規模會更大，以往7比3的回購及派息的比例拉近將在未來拉近。
另外，集團今年上半年減值按年增約三成，其中一半為針對中東不明朗局勢而作出的預先撥備。洪丕正表示，剔除中東地區的減值撥備後，集團基礎業務及投資組合仍然穩健，他認為已經對採取中東衝突非常謹慎保守的撥備方式，足以應對當地局勢的不確定性。
上半年減值按年升三成
渣打同時宣布修訂今年的指引，按固定匯率基準計算並撇除主要重大項目，經營收入按年增幅將約為5至7%範圍的中間數。其中，按固定匯率基準計算，淨利息收入預期將實現低單位數百分比的按年增長，按固定匯率基準計算，支出(不包括重大項目)預期約為133億元，有形股東權益回報將高於12%。