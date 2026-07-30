中期稅前多賺9%創新高 渣打中期息增66% 加碼10億美元回購

渣打集團(2888)昨公布截至6月底止，上半年除稅前溢利47.84億美元(下同)，按年增加9.15%，創新高；每股派中期息20.4美仙，增加66%；集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)於業績報告中稱，啟動新一輪10億美元股份回購。該行預期將使普通股權一級資本比率下降38個基點，而上半年已執行15億元的股份回購。

渣打集團上半年每股盈利按年增17%，至151.6仙。期內，經調整淨利息收入升逾4%，至57億元；非利息收入上升逾8%至59億元。

單計香港地區，上半年收入按年上升近7%至30億元。溫拓思於業績報告中指出，上半年業績破紀錄，財富方案業務及環球銀行業務均錄得雙位數增長。他又稱，對集團業務日後可持續增長有信心。