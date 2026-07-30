恒生指數升50點　7709跌逾兩成(更新)

中東衝突惡化，晶片股仍未止跌，美聯儲一如預期按兵不動，美股受壓，當中道指瀉逾千點。恒指昨日（29日）升497點後，今日（30日）高開67點，報25,875點。恒指高開，大市一度逼近兩萬六關口，最多升163點，高見25,971點後無以為繼，大市掉頭向下並轉跌，之後好淡角力，半日跌8點，報25,798點。大市午後初段跌穿早市低位，最多跌150點，低見25,657點後，大市走勢向上，跌幅逐漸收窄，並由跌轉升，最終升50點，收報25,858點，成交3,048.94億元。國指升21點，報8,644點；科指跌60點，報4,803點。