恒生指數升50點　7709跌逾兩成(更新)

中東衝突惡化，晶片股仍未止跌，美聯儲一如預期按兵不動，美股受壓，當中道指瀉逾千點。恒指昨日（29日）升497點後，今日（30日）高開67點，報25,875點。恒指高開，大市一度逼近兩萬六關口，最多升163點，高見25,971點後無以為繼，大市掉頭向下並轉跌，之後好淡角力，半日跌8點，報25,798點。大市午後初段跌穿早市低位，最多跌150點，低見25,657點後，大市走勢向上，跌幅逐漸收窄，並由跌轉升，最終升50點，收報25,858點，成交3,048.94億元。國指升21點，報8,644點；科指跌60點，報4,803點。
科技股個別發展，騰訊（700）升1.16%，報471.8元；美團（3690）升0.38%，報92.65元；京東（9618）升1.98%，報128.7元；阿里巴巴（9988）跌1.59%，報111.8元；百度（9888）跌0.87%，報102.1元；小米（1810）跌2.64%，報31.04元；快手（1024）升0.33%，報42.94元；網易（9999）升1.67%，報206.6元。
晶片股方面，中芯國際（981）跌7.74%，報62元；華虹宏力（1347）跌8.26%，報125.5元。
南方東英宣布，旗下各產品將自周一（8月3日）起採用靈活槓桿結構。XL二南方海力士（7709）跌22.45%，報25.36元；XL二南三星（7747）跌12.18%，報51.9元。
連跌數日的的老鋪黃金（6181），今日反彈升2.57%，報295元。
滙控（005）跌0.12%，報164.5元。友邦（1299）升1.92%，報79.65元。
泡泡瑪特（9992）跌1.92%，報163.2元。