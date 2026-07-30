羅奇再撰文指舊香港已終結 黃偉綸反駁：批評似出於對中國偏見

曾發表「香港玩完論」的經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），近日再度發表題為《舊日香港已終結》的專欄文章，稱「舊香港」已經完結，指香港IPO高度依賴內地企業，形容在政治與經濟新常態下，昔日的國際化香港已告終結，現時更像內地眾多大城市之一。 署理財政司司長黃偉綸於報章撰文反駁，不點名反駁指近期有人評論試圖看淡香港的前景，無視城市非凡的韌力與活力，對接踵而來的龐大機遇視而不見。他強調，香港必須且定必繼續向前邁進，以實際行動反駁批評者，並糾正那些唱衰者所散播的錯誤資訊。

強調香港經濟已強勁反彈 黃偉綸以《香港，擁抱機遇新時代》為題撰文，指一直以來，香港持續鞏固其作為國際金融中心的地位，提供自由、開放、高效、安全及國際化的營商環境，與全球市場緊密相連。作為「一國兩制」下的國際金融中心，香港享有國家的堅實支持，同時與世界保持緊密聯繫，這一獨特優勢為香港扮演「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特角色奠定了基礎。香港擁有高度開放和國際化的市場、深受信賴的普通法制度、與全球市場接軌的監管標準、資訊和資金的自由流動，以及簡單低稅制，這些都是全球投資者最為重視的核心價值，令香港成為企業拓展業務的理想地。

他強調事實勝於雄辯，香港經濟已強勁反彈，舉例現屆政府2022年上任時的收縮3.7%，轉為去年的增長3.6%，而今年第一季更大幅增長5.9%，創下五年來最強勁的升幅。對外貿易亦大幅攀升，2026年6月的商品出口和進口按年分別飆升53.4%和45.4%。 黃偉綸質疑一些批評者似乎更多是出於對中國的偏見，而非基於客觀分析，作出無證據支持、亦不符事實的批評。他指雖然香港表現亮眼，但不能原地踏步或自滿，會繼續全力推進建設國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地，並全速編制香港的首個五年計劃，主動融入及服務國家發展大局，因地制宜發展新質生產力，並加速推進經濟及金融的高質量發展。