周顯「接手」David Webb網站　回應爭議：公開網站代碼就是讓人繼承

資深傳媒人兼本報專欄作家周顯在社交網站聲稱，自己的拍檔與David Webb有私交及獲得「一些方便」，在Webb離世前透過電郵與他溝通，其後將「Webb-site」接手。周顯又稱，重建的網站接收了10多萬名用戶，估計是原網站的一半以上，並稱該網站會繼續免費提供給公眾使用。不少網民就接手一事提出質疑，指David Webb生前曾撰文明言，不准任何人接手繼續運營「Webb-site」，事件在網上引起熱議。

David Webb生前曾撰文明言，不會允許任何人繼續運營「Webb-site」。(資料圖片)

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb於去年2月稱病情惡化，只餘下以月計壽命，並因而關閉其創辦非牟利財經資訊網站「Webb-site」。不過，Webb在去年3月表示，最終決定將「Webb-site」代碼及數據存放GitHub的公共資料庫，供所有感興趣的人士可以繼續使用。他又重申，不會允許任何人繼續運營「Webb-site」（I won’t allow anyone to carry on Webb-site itself），因為不想讓它受到點擊誘餌、加密詐騙或更糟糕的東西污染或破壞，或者被用來提倡一些他不贊同的東西，強調「Webb-site」編輯部分「必須隨我而亡」（The editorial side of it has to die with me。）。

周顯：Webb公開網站代碼就是讓人繼承 周顯回應《am730》查詢指，不論Webb的言論為何，他生前將「Webb-site」代碼上傳至GitHub的動作，就是讓人繼承其網站。他指他的拍檔和Webb相識，並於去年已與對方電郵溝通繼承網站的事宜。周顯又說，雖然Webb沒有明確表明同意，但已知悉此事。周顯透露，目前網站由他的團隊自行營運。他強調，在重建的網站中，Webb生前的內容一定讓公眾免費查閱，又指網站以公眾利益為先。 去年11月於報章曾提及「承繼」網站 早在去年11月，周顯在報章專欄表示，為了承繼Webb的志願和公眾的方便，決定把網站內容繼續下去，又保證網站將會永遠有David Webb的名字，以及絕對不會夾帶Webb不喜歡的「私貨」，如點擊誘餌、加密貨幣及詐騙等。

莊太量：應延續過去宗旨 不要做衰個名 中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受《am730》訪問表示，過去他也有瀏覽「Webb-site」的數據作參考，而David Webb於今年1月離世後，他以為該網站也隨之而關閉。對於有新的營運者繼續經營「Webb-site」，莊太量認為David Webb過去經營網站的宗旨及精神，是維持社會公義、揭露有問題的公司為主，而新的營運者應該延續David Webb過去的宗旨及做法，如繼續使用原有網名他認為要小心使用，因為David Webb過去經營網站很成功「不要做衰個名」。

會否衍生法律風險視乎如何交接 莊太量認為，新的營運者接手後會否利用「Webb-site」來發表個人文章或意見，去攻擊其他人或者公司等，令到網站性質改變，這點都是新的營運者要注意的地方，他期望「Webb-site」可以維持原有的風格，以數據及資訊性為依歸。至於接手網站後會否衍生相關法律風險，莊太量指出則視乎新的營運者如何與David Webb或David Webb的遺產執行人交接。他又認為，站於股民角度仍可以去該網站搵資料作參考，但就要以其他資訊渠道多作比較。 Webb於1991年從英國來港定居發展，於1998年創立「Webb-site」，主力追蹤港股運作，分析上市公司財務狀況，並揭發不當行為，先後發布兩份「謎網」報告揭露本港市場問題。