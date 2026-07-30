新地冠名贊助「國際青少年創科教育大賽2026」 吸引逾6000名學生參與

由新鴻基地產(016)冠名贊助、國際青少年創科教育協會主辦的「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」（IYSEC）已圓滿舉行。作為全港最大型的學界創科盛事之一，今屆大賽吸引逾500所本地學校、超過6,000名學生踴躍參與，優勝者更有機會參加在中國內地及英國舉行的國際性賽事，爭取為港爭光。

新地表示，期望透過賽事孕育具備國際視野的創科棟樑，進一步促進本港及粵港澳大灣區的創新發展。

新地執行董事郭基泓表示，集團一直積極履行企業社會責任，深信青年人是推動未來社會與科技進步的核心力量。隨著人工智能(AI)正以前所未有的速度改變世界，新地期望透過冠名贊助IYSEC，讓下一代在實踐中更深入了解前沿科技，將科技素養轉化為未來的核心競爭力。同時，大賽成功打破地域界限，於大灣區城市設立分站賽事，促進香港與灣區青少年互相交流、切磋技術，培養本地學生成為香港鞏固國際創新科技中心地位、融入國家發展大局的強大動能。