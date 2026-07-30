新地冠名贊助「國際青少年創科教育大賽2026」 吸引逾6000名學生參與

由新鴻基地產(016)冠名贊助、國際青少年創科教育協會主辦的「新鴻基地產國際青少年創科教育大賽 2026」（IYSEC）已圓滿舉行。作為全港最大型的學界創科盛事之一，今屆大賽吸引逾500所本地學校、超過6,000名學生踴躍參與，優勝者更有機會參加在中國內地及英國舉行的國際性賽事，爭取為港爭光。
新地表示，期望透過賽事孕育具備國際視野的創科棟樑，進一步促進本港及粵港澳大灣區的創新發展。
新地執行董事郭基泓表示，集團一直積極履行企業社會責任，深信青年人是推動未來社會與科技進步的核心力量。隨著人工智能(AI)正以前所未有的速度改變世界，新地期望透過冠名贊助IYSEC，讓下一代在實踐中更深入了解前沿科技，將科技素養轉化為未來的核心競爭力。同時，大賽成功打破地域界限，於大灣區城市設立分站賽事，促進香港與灣區青少年互相交流、切磋技術，培養本地學生成為香港鞏固國際創新科技中心地位、融入國家發展大局的強大動能。
國際青少年創科教育協會創會主席蔡健瑋稱，大賽至今已邁入第八屆 ，在形塑學界創科氛圍上扮演著舉足輕重的角色 。看到今年報名情況空前踴躍、規模創下歷屆新高深感鼓舞。AI正以前所未有的速度改變世界 ，本屆賽事聚焦「AI競未來」 ，正是希望普及AI素養，為下一代構築展現才華的黃金舞台 。同時，大賽成功聯動大灣區多個城市 ，早前已於廣州、佛山、澳門等核心城市設立分站賽 ，搭建了極具價值的跨地域交流平台 ，將有效培育具備國際視野與大灣區視野的科創接班人 。
今年IYSEC已踏入第8屆，本屆賽事以「AI 競未來，創科耀灣區」為主題，是本港唯一同時涵蓋7大比賽類別、15個熱門前沿科技項目的大型創科比賽。賽事的對象涵蓋本地中小學及幼稚園學生，更成功走出香港，於廣州、佛山、澳門等大灣區核心城市設立分站賽，有效促進區內學生的創科交流與技術切磋。
今屆賽事於6月中至7月初舉行，選出優勝學生代表香港參加7月中舉行的大灣區總決賽，與內地頂尖創科精英同台較量。此外，香港優勝學生更有機會參加兩項國際性的創科賽事，分別為由中國電子學會舉辦的「世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養大賽」，以及由英國The Micro:bit Educational Foundation舉辦的編程比賽「do your:bit Competition」。