7709等南方東英旗下槓桿產品　下周一起採靈活槓桿結構

近期晶片股跌勢未止，南韓KOSPI指數更多次觸發熔斷機制。本港去年10月推出的南方東英SK海力士每日槓桿兩倍產品（7709，下稱XL二南方海力士），以及三星電子每日槓桿兩倍產品（7747，下稱XL二南三星）出現劇烈波動。南方東英宣布，旗下各產品將自周一（8月3日）起採用靈活槓桿結構，各槓桿產品的名字將變更，意味XL二南方海力士的目標槓桿倍數，將於明日（31日）收市後公布。
南方東英指出，因應瞬息萬變的市場狀況，並確保各產品能有效發揮作為投資者日常交易及對沖工具的功能，各產品將採用靈活槓桿結構，在此結構下，每隻槓桿產品或每隻反向產品的槓桿倍數將視市場情況而每日調整，惟槓桿倍數上限不得超過兩倍或兩倍反向。
受惠於人工智能（AI）熱潮，SK海力士（韓：000660）在南韓的股價曾於6月25日升至298.7萬韓元歷史新高，此後一路向下，最新股價較高位跌逾五成半，周四（30日）收報132.2萬韓元。至於XL二南方海力士，從6月25日高位的193.65元，急挫逾八成，至上日收報32.7元。
另外，XL二南三星從6月3日高位的243.1元，急挫逾七成半，至上日收報59.1元。
證監會：每日調整槓桿倍數 有助加深投資者認識
證監會早前宣布優化單日槓桿及反向產品監管框架，規定這類容量高度受市況變化影響的產品，須採用靈活槓桿結構，以確保市場有序交易。證監會表示，槓桿倍數每日的潛在調整，有助加深投資者對槓桿及反向產品屬單日產品的認識，提醒投資者產品並不適合持有超過一日。