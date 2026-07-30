7709等南方東英旗下槓桿產品　下周一起採靈活槓桿結構

近期晶片股跌勢未止，南韓KOSPI指數更多次觸發熔斷機制。本港去年10月推出的南方東英SK海力士每日槓桿兩倍產品（7709，下稱XL二南方海力士），以及三星電子每日槓桿兩倍產品（7747，下稱XL二南三星）出現劇烈波動。南方東英宣布，旗下各產品將自周一（8月3日）起採用靈活槓桿結構，各槓桿產品的名字將變更，意味XL二南方海力士的目標槓桿倍數，將於明日（31日）收市後公布。

南方東英指出，因應瞬息萬變的市場狀況，並確保各產品能有效發揮作為投資者日常交易及對沖工具的功能，各產品將採用靈活槓桿結構，在此結構下，每隻槓桿產品或每隻反向產品的槓桿倍數將視市場情況而每日調整，惟槓桿倍數上限不得超過兩倍或兩倍反向。