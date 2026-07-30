韓股連跌多日　股民向國會送弔唁花圈抗議　要求廢除個股槓桿ETF

南韓有股民團體發起抗議，向國會大樓致送多個弔唁花圈。(路透社)

南韓近期股市暴跌，市場有聲音批評政府監管槓桿ETF不力。據多間韓媒報道，周三（29日）有股民團體發起抗議，向國會大樓致送多個弔唁花圈，在輓聯上批評當局對股票市場監管不力，包括「要求取消個股槓桿ETF」、「投資者保護只是嘴上說說？」等字句，矛頭指向近期熱炒的槓桿ETF。

SK海力士及三星股價由高位急挫 槓桿ETF放大損失

在全球AI熱潮帶動記憶體晶片下，SK海力士和三星電子受到追捧，散戶能夠「刀仔鋸大樹」的槓桿ETF更加成為入市目標，撐起整個南韓大市。不過，在周二（28日）及周三（29日），南韓KOSPI指數暴跌逾 8%，連續兩個交易日觸發了熔斷機制。

SK海力士（韓：000660）在南韓的股價於6月25日升至298.7萬韓元歷史新高，此後一路向下，最新股價較高位跌逾五成半；三星電子（韓：005930）亦由股價較高位跌逾44%。在三星及SK海力士股價劇烈波動下，槓桿ETF放大波動，加劇投資者的損失。