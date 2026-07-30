昇世集團推出AI實驗室計劃 冀推動AI投資發展

昇世集團執行主席陳學彬表示，3,000萬港元的初始資金將會用於推動昇世AI實驗室的建設，及早期AI應用的發展。數據顯示，全球83%家族辦公室已將AI列為未來五年核心戰略重點，74%的家族辦公室計劃未來三年將加大AI相關投資，持續推動各大財管機構將AI融入客戶服務及日常營運的各個環節。

在「以人為本・AI賦能・蓄勢未來」的核心原則下，昇世AI實驗室定位為戰略創新平台。該計劃將重點涵蓋AI驅動的客戶服務體驗、智能自動化、理財顧問賦能、高階數據分析、數碼智能平台，以及新一代客戶互動模式等領域。與許多主要專注於技術部署的AI計劃不同，昇世AI實驗室採用平台化研發模式，開發可應用於多個業務職能的AI功能。每個研發項目均設立清晰目標和可衡量成果，確保AI技術能創造具實質意義的商業價值。

委任伍景輝博士出任集團首席科學家，是集團AI發展策略的核心策略。伍博士將制定集團AI發展藍圖，並為昇世AI實驗室提供策略與技術指導。WRISE與伍景輝博士以及廣州全景智能科技投資有限公司「Panorama」達成戰略合作，Panorama是具國資背景、配合廣州科技發展策略的投資平台。是次合作旨在將WRISE的財富管理專長與先進的AI技術相結合，並印證集團理念——財富管理的未來將由商業和科技領導力的結合共同塑造。

陳學彬表示，AI將從根本上重塑金融行業，讓人與人之間的關係變得更智能、更靈活。伍博士具備深厚的科學專業知識、創業經驗與全球科技視野。他將昇世AI實驗室將成為科研創新與商業應用之間的橋樑，開發AI能力，提升集團生產力、決策效率及客戶服務體驗。

昇世集團首席科學家伍景輝表示，未來企業將以AI原生為核心，而財富管理本質是人際關係導向的行業，這創造了一個理想的環境，讓負責任的AI來提升顧問的能力，而非取代顧問。

伍景輝補充道，他的目標是融合科學思維、AI技術與真實財富管理場景，研發切實可行的解決方案，提升營運效率、支援更好的決策，為客戶及所有持份者創造可持續的價值。展望未來，WRISE計劃利用昇世AI實驗室研發的成熟AI技術，用於支持全新業務機會、推動戰略合作，及未來的數字增長計劃。