創維汽車國產純電動SUV的士最快8月上路 總代理：國產電動車已受香港市場認可

創維汽車旗下國產純電動SUV的士首度現身香港，集團與獨家總代理騰創新能源合作推出純電動SUV充換電的士項目，引進創維純電動SUV 「SKYWORTH K」作為香港首批具備「充、換、儲」電功能的電動的士，完成出牌程序後，預計8月正式投入營運。創維集團兼創維汽車創辦人黃宏生預計，首批「SKYWORTH K」充換電的士將有助推動綠色交通轉型，落實零碳出行模式，加速實現碳中和願景。
首批交付的50部SKYWORTH K純電動SUV充換電的士，售價24.9萬港元，已全數接獲訂單。騰創新能源汽車有限公司行政總裁徐誌陽表示，在首批訂單完成交付後，集團預計將再簽訂新一批訂單，目標年內銷量300部，料電站建好後可快速推進。目前集團旗下換電站雖未完全落成，惟其充電機制與其他電動車品牌的充電站互通，料對車與司機無影響。
據介紹，SKYWORTH K充換電的士續航距離高達480公里，快充可在30分鐘內由30%充電至80%，內置超充技術可在20分鐘內由10%充電至80%。 SKYWORTH K充換電的士的乘客人數最多4人，尾箱標準容量達467公升，最多可擴展至1,141公升，可放置最多4個28吋行李箱。
與傳統油車比較，徐誌陽認為電的士的核心優勢在於換電模式，鑑於換電與入油費用相差不大，司機更在意「效率」，而電動的士可通過手機App查找空站位置及排隊情況，即使需要進行換電，整個程序亦只需約2分鐘，解決過往的士司機在電量不足時出現的「里程焦慮」。徐誌陽又補充，由於電動的士沒有太多複雜零件，避免了日常更換引擎機等維修保養程序，料整體可節省1,500至1,800元。
香港電動私家車「一換一」計劃已於今年3月31日屆滿並不再繼續，被問及對電動車行業有何影響，徐誌陽回應指，業界能夠清楚感受到政府推動綠色交通轉型的決心，期望未來會有其他鼓勵優惠。對於整體電動車市場競爭，徐誌陽認為，目前香港市場已經逐漸接受國產電動車，如極氪Zeekr 009等車款在外觀設計、安全性、實用性與價錢等方面均已經得到大眾認可。