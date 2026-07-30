創維汽車國產純電動SUV的士最快8月上路 總代理：國產電動車已受香港市場認可

首批交付的50部SKYWORTH K純電動SUV充換電的士，售價24.9萬港元，已全數接獲訂單。騰創新能源汽車有限公司行政總裁徐誌陽表示，在首批訂單完成交付後，集團預計將再簽訂新一批訂單，目標年內銷量300部，料電站建好後可快速推進。目前集團旗下換電站雖未完全落成，惟其充電機制與其他電動車品牌的充電站互通，料對車與司機無影響。

據介紹，SKYWORTH K充換電的士續航距離高達480公里，快充可在30分鐘內由30%充電至80%，內置超充技術可在20分鐘內由10%充電至80%。 SKYWORTH K充換電的士的乘客人數最多4人，尾箱標準容量達467公升，最多可擴展至1,141公升，可放置最多4個28吋行李箱。

與傳統油車比較，徐誌陽認為電的士的核心優勢在於換電模式，鑑於換電與入油費用相差不大，司機更在意「效率」，而電動的士可通過手機App查找空站位置及排隊情況，即使需要進行換電，整個程序亦只需約2分鐘，解決過往的士司機在電量不足時出現的「里程焦慮」。徐誌陽又補充，由於電動的士沒有太多複雜零件，避免了日常更換引擎機等維修保養程序，料整體可節省1,500至1,800元。