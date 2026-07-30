百勝中國發佈第二季度財務業績報告 淨利潤2.44億美元

百勝中國（9987）於今日發佈第二季度財務業績報告，截至6月底止，淨利潤為2.44億美元，按年升14%，經營利潤為3.48億美元，按年升14%，每股派發0.29美元的現金股息。系統銷售額同比增長6%，同店銷售額同比增長1%。同店交易量同比增長5%，連續第十四個季度實現增長。總收入同比增長13%至31億美元。 報告內提及，集團正按計劃推進必勝客品牌在中國內地的所有權收購，預計將於8月完成交割，並計劃安排一筆約合12億美元的境外過橋貸款為該交易提供融資。

百勝中國首席執行官屈翠容女士表示，集團在第二季度取得了強勁業績，已連續第九個季度實現系統銷售額、經營利潤及經營利潤率的同步增長。同店銷售額增長環比提升至1%，主要得益於連續第十四個季度的同店交易量增長。肯德基取得了強勁的經營表現，系統銷售額同比增長7%，餐廳利潤率也有所提升。必勝客同店銷售額恢復正增長，淨新增門店數量接近去年同期的兩倍。

上季新增門店數目創新高 展望下半年總數超 20,000 家 百勝中國淨新增門店560家，創第二季度新高，較去年同期增長67%，其中淨新增加盟店佔比為41%。截至2026年6月30日，門店總數達到19,297家，其中加盟店佔比為18%。報告內提到，展望下半年門店總數超20,000家，淨新增門店超1,900家。 肯德基連續五季實現銷售額增長 必勝客經營利潤增長至 5,100 萬美元 肯德基第二季度系統銷售額同比增長7%，較第一季度的5%實現環比提升。同店銷售額同比增長1%，連續第五個季度實現增長。主要是因為新客群和新場景帶來了更多增量小額訂單，包括肯悅咖啡和 KPRO 肯律輕食。

必勝客第二季度系統銷售額增長6%，同店銷售額增長1%，同店交易量同比增長13%。經營利潤增長11%至5,100萬美元。實現連續第十四個季度的增長，並完全抵銷了客單價同比下降11%的影響。主要得益於高性價比的產品，以及來自如一人食的增量小額訂單所驅動。