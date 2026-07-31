首掛失守招股價 中際旭創 低收逾2% 一手蝕千元

今年以來本港最大宗IPO、中國光通訊設備製造龍頭中際旭創(3308)昨首天掛牌即跌穿招股價980元，最低更曾見880元，曾挫逾一成。市場對其跌穿招股價感到失望，但有分析認為中際旭創上市遇上全球AI股拋售潮，市場氣氛拖累其表現，預期該股中期基本面仍然強勁。另外，港股昨收報25,858點，微升50點。

中際旭創昨開市已低見971元，其後走勢持續向下，最低曾見880元，曾插逾一成，臨近收市跌勢雖然略為回穩，但仍跌穿招股價980元，收報960元，挫2%。以一手50股計算，不計手續費，每股蝕約1,000元。根據配發公告，中際旭創公開發售獲約6.27萬人認購，超額認購15.84倍，一手中籤率70%，抽16手穩中1手。