首掛失守招股價 中際旭創 低收逾2% 一手蝕千元

今年以來本港最大宗IPO、中國光通訊設備製造龍頭中際旭創(3308)昨首天掛牌即跌穿招股價980元，最低更曾見880元，曾挫逾一成。市場對其跌穿招股價感到失望，但有分析認為中際旭創上市遇上全球AI股拋售潮，市場氣氛拖累其表現，預期該股中期基本面仍然強勁。另外，港股昨收報25,858點，微升50點。
中際旭創昨開市已低見971元，其後走勢持續向下，最低曾見880元，曾插逾一成，臨近收市跌勢雖然略為回穩，但仍跌穿招股價980元，收報960元，挫2%。以一手50股計算，不計手續費，每股蝕約1,000元。根據配發公告，中際旭創公開發售獲約6.27萬人認購，超額認購15.84倍，一手中籤率70%，抽16手穩中1手。
新股巨無霸首天掛牌即跌穿招股價，無疑令市場會感到失望。有分析認為，中際旭創上市遇上全球AI股拋售潮，市場氣氛拖累其表現，加上近期美股科技巨頭如Google等公布財報後，市場開始對微軟、Meta、Google等相關AI數據中心的龐大資本投入何時能變現感到質疑，拖累全球晶片與光通訊板塊連日暴跌。從基本面來看，部分海外終端客戶縮減人工智慧AI相關資本開支，而中際旭創境外客戶收入佔比超過九成，導致其股價承受壓力。
中際旭創的深圳A股(300308.SZ)在7月份已累計大跌約33%。內地有分析指，中際旭創確定發行價時，AI產業公司正估值處於較高水準，而中際旭創A股股價亦處於高位，H股發行價參考了當時A股價格，但從招股到上市期間，AI板塊明顯回落。不過，分析認為中際旭創基本面較強，研發能力、量產能力及市場佔有率均處於行業前列，相信待今輪AI概念股調整完成後，日後股價表現有望好轉。
港股方面，昨為恒指結算日，港股走勢好淡爭持，最高曾見25,971點，最多曾漲164點；收報25,858點，微升50點。