恒生指數升25點　小米跌逾7%　聯想升近一成(更新)

微軟升15.51%，收報450.1美元，創18年來最大單日升幅，美股3大指數造好。恒指昨日（30日）升50點、連升4日後後，今日（31日）低開21點，報25,837點。恒指低開後，大市走勢向下，曾跌235點，低見25,622點，之後大市逐步收窄跌幅，曾一度由跌轉升，升58點，高見25,917.2點後，走勢反覆，半日跌28點，報25,830點。午後初段在25,800點水平上落，到尾市大市走勢向上，再度由跌轉升，最終升25點，收報25,884點，成交3,281.78億元。國指跌32點，報8,612點；科指升25點，報4,829點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.72%，報475.2元；美團（3690）跌0.16%，報92.5元；京東（9618）跌1.24%，報127.1元；阿里巴巴（9988）升4.65%，報117元；百度（9888）升3.72%，報105.9元；小米（1810）跌7.28%，報28.78元；快手（1024）升1.77%，報43.7元；網易（9999）升0.58%，報207.8元。