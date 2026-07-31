「AI股神」炒爆倉　據報向城堡出售大部分資產

有「AI股神」之稱的Leopold Aschenbrenner「炒爆倉」。(網上圖片)

人工智能（AI）相關股票近期急挫。據路透報道，前OpenAI研究員、有「AI股神」之稱的Leopold Aschenbrenner，其對沖基金Situational Awareness LP（SALP）「炒爆倉」，因保證金壓力被迫平倉，並將基金的大部分投資組合，出售予Kenneth Griffin旗下城堡投資（Citadel）。

路透引述消息人士指，該基金面臨資金壓力，最終選擇了出售資產，Situational Awareness持有多家知名科技公司的股份，包括博通（Broadcom）、英特爾（Intel）以及 CoreWeave。

路透報道指，此次出售資產並不代表Situational Awareness徹底清盤。消息人士透露，Situational並未出售其在Anthropic的股份。在交易完成後，Situational的資產規模將約為100億美元，包括股票以及對Anthropic等公司的私募投資。