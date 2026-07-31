本港第二季經濟預估增長4.3%　政府稱經濟繼續強勁擴張

政府統計處周五（31日）公布，本港第二季的本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質上升4.3%，而第一季的升幅為5.9%。
按各個主要組成部分分析，私人消費開支與上年同期比較實質上升2.9%；政府消費開支與上年同期比較，則錄得0.5%的實質升幅。本地固定資本形成總額，繼今年首季實質上升18.3%後，在第二季與上年同期比較持續上升4.6%。
貨品出口總額，與上年同期比較錄得28.8%的實質升幅，升幅較第一季的23.8%進一步加快；貨品進口實質上升29.3%。至於服務輸出方面，與上年同期比較上升3.4%。服務輸入在第二季實質上升2.8%，第一季的升幅為3.8%。
政府：本港第二季經濟繼續強勁擴張
政府發言人表示，受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟在今年第二季繼續強勁擴張。當局預料下半年會繼續穩健增長，全球對人工智能（AI）相關產品的需求旺盛，應會支撐商品出口，服務輸出應受惠於訪港旅客的持續增長，以及對金融及商業服務的穩定需求。受勞工市場情況穩定，以及營商和消費者氣氛堅穩所支持，內部需求料會維持強韌。
發言人提及，外圍不利因素持續，特別是中東地緣政治緊張局勢、美國貨幣政策的不確定性，以及主要先進經濟體的貿易保護主義措施，仍須密切關注。