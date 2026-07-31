本港第二季經濟預估增長4.3%　政府稱經濟繼續強勁擴張

政府統計處周五（31日）公布，本港第二季的本地生產總值預先估計數字，較上年同期實質上升4.3%，而第一季的升幅為5.9%。

按各個主要組成部分分析，私人消費開支與上年同期比較實質上升2.9%；政府消費開支與上年同期比較，則錄得0.5%的實質升幅。本地固定資本形成總額，繼今年首季實質上升18.3%後，在第二季與上年同期比較持續上升4.6%。

貨品出口總額，與上年同期比較錄得28.8%的實質升幅，升幅較第一季的23.8%進一步加快；貨品進口實質上升29.3%。至於服務輸出方面，與上年同期比較上升3.4%。服務輸入在第二季實質上升2.8%，第一季的升幅為3.8%。