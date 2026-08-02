一文了解各大車企上月銷售，蔚來交付量按年增逾7成。

比亞迪7月銷量按年跌逾1成
比亞迪(1211)公布，7月汽車總銷量為419,211輛，按年跌10.54%，其中，純電動汽車銷量233,105輛，按年跌8.38%；插電式混合動力銷量177,967輛，按年跌13.18%。
產量方面，7月產量420,249輛，按年跌8.98%，其中，純電動汽車產量233,785部，按年減少7.06%；插電式混合動力汽車產量178,006，按年減少11.25%。
蔚來7月交付量按年增逾7成
蔚來(9866)公布，7月交付35,934輛汽車，按年增長71%。今年累計交付227,057輛汽車，按年增長68%。截至2026年7月31日，集團累計汽車交付量達1,224,649輛
有關交付包括公司旗下蔚來品牌的汽車20,008輛，樂道品牌的汽車10,155輛，以及螢火蟲品牌的汽車5,771輛
理想汽車7月交付新車逾3萬輛
理想汽車(02015)公布，7月交付新車30,468輛。截至2026年7月31日，理想汽車歷史累計交付量為1,764,155輛。
小米交付量持續超過3萬輛
小米(1810)公布，小米汽車交付量持續超過3萬輛。
吉利汽車7月銷量按年增約5%
吉利汽車(175)公布，7月汽車總銷量為250,161部，按年增約5%。集團旗下寶騰7月實現汽車銷量19,599部，按年增約39%。此外，寶騰首7個月累計實現汽車銷量114,766部,按年增長約26%。