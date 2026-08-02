行政長官李家超與中國證券監督管理委員會主席吳清會面

行政長官李家超今日於禮賓府與中國證券監督管理委員會主席吳清會面，就深化香港與內地金融市場互聯互通交流意見。財政司司長陳茂波、署理財經事務及庫務局局長陳浩濂、香港證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐和證監會行政總裁梁鳳儀亦有出席。

李家超表示，環球對人民幣在貿易融資、投資及儲備的需求穩步上升，香港作為全球離岸人民幣交易和金融活動的中樞，擁有全球規模最大的離岸人民幣資金池，一直積極推進金融基建升級、產品創新和市場拓展等多個關鍵領域的發展。本港明日推出國債期貨，為投資者提供了有效的離岸風險管理工具，有助吸引國際投資者參與內地債券市場和長期持有人民幣國債，是完善人民幣產品生態圈的關鍵一步，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。