成立AI實驗室 昇世集團AI Labs分三階段推行 望3年完成計劃

新加坡財富管理公司昇世集團，日前宣布投入3,000萬元的初始資金成立AI實驗室計劃(AI Labs)，該集團執行主席陳學彬稱，AI Labs分3個階段進行，7月開始首階段目標以AI解決內部問題，預期3至6個月內可以完成；第二階段是優化績效，第三階段是孵化及幫助其他公司，輔能數據以分析客人的需要。
陳學彬稱，將來或有機會利用AI Labs協助客戶去處理財富管理等相關項目，期望能在兩至三年內完成整個AI Labs計劃。他續指，AI Labs不需要開拓新的中文大型語言模型(LLM)，由自家的知識庫(knowledge base)去建立。該集團委任伍景輝博士擔任集團首席科學家，陳學彬期望能推進AI原生財富管理技術研發，兩人各司其職，他負責商業方面，伍景輝則負責科研。
被問到除了3,000萬元的初始資金外，未來會否投入更多資金於計劃。陳學彬回應道最理想的情況是不用再投入更多資金，並且在該計劃商業化後能實現自負盈虧。至於回本期方面，伍景輝則補充道，每個階段都有指定關鍵績效指標(KPI)，在計算不同階段的KPI時亦會評估投資能否回本。
AI Labs每個階段均設KPI
被問到近日OpenAI旗下AI代理程式在測試期間曾脫離控制，團隊有甚麼措施能防止類似事件。伍景輝指，科研團隊只會專注於工作流程，程序上不會接觸到數據，而且會為客戶資料進行加密。
昇世AI實驗室定位為戰略創新平台，為集團探索和推動AI的實際應用，涵蓋AI驅動的客戶服務體驗、智能自動化、理財顧問賦能、高階數據分析、數碼智能平台，以及新一代客戶互動模式等領域。與坊間主要專注於技術部署的AI計劃不同，AI Labs採用平台化研發模式，開發可應用於多個業務職能的AI功能。每個研發項目均設立清晰目標和可衡量成果，確保AI技術能創造出商業價值。