成立AI實驗室 昇世集團AI Labs分三階段推行 望3年完成計劃

新加坡財富管理公司昇世集團，日前宣布投入3,000萬元的初始資金成立AI實驗室計劃(AI Labs)，該集團執行主席陳學彬稱，AI Labs分3個階段進行，7月開始首階段目標以AI解決內部問題，預期3至6個月內可以完成；第二階段是優化績效，第三階段是孵化及幫助其他公司，輔能數據以分析客人的需要。

陳學彬稱，將來或有機會利用AI Labs協助客戶去處理財富管理等相關項目，期望能在兩至三年內完成整個AI Labs計劃。他續指，AI Labs不需要開拓新的中文大型語言模型(LLM)，由自家的知識庫(knowledge base)去建立。該集團委任伍景輝博士擔任集團首席科學家，陳學彬期望能推進AI原生財富管理技術研發，兩人各司其職，他負責商業方面，伍景輝則負責科研。